Weduwe (81) 'bingokoning' Willy Michiels kritiek na zware brand, Roemeense mantelzorger (59) van vrouw overleden

KerkskenIn de woning van Lisette De Ryck, weduwe van ondernemer en oud-burgemeester Willy Michiels, heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zware brand gewoed. De vrouw en haar mantelzorger, een Roemeense 59-jarige vrouw die bij de bejaarde vrouw inwoonde, waren nog in de villa toen de hulpdiensten arriveerden en moesten geëvacueerd worden. De mantelzorger bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De weduwe is nog altijd in levensgevaar.

Volledig scherm Van de hele woning blijft niets meer over door de zware brand. © Koen Baten

De brand ontstond omstreeks 22.45 uur in de Wijngaardstraat in Kerksken. Het gaat om de villa van wijlen oud-burgemeester Willy Michiels uit Haaltert, die in 2020 overleed. Het pand werd nog bewoond door Michiels weduwe Lisette De Ryck en haar mantelzorger. Bij aankomst van de brandweer stond de villa al in lichterlaaie.

Vanwege de omvang van de brand kwamen in totaal ongeveer zestig brandweermannen ter plaatse vanuit Aalst, Lede, Denderleeuw en Erembodegem. Rond middernacht sloegen de vlammen in een mum van tijd door het dak. De bewoners waren toen al gevonden en naar buiten gebracht. Ze werden ter plaatse gereanimeerd en nadien naar het ziekenhuis overgebracht. “De eerste prioriteit van de hulpdiensten was de twee bewoners uit het huis redden”, zegt burgemeester van Haaltert Veerle Baeyens (N-VA). “Dat lukte, maar jammer genoeg is de 59-jarige mantelzorger in het ziekenhuis aan de verwondingen bezweken.”

De brandweer was omstreeks 1 uur nog altijd massaal aanwezig, en was donderdagochtend nog druk in de weer met nablussen. Het is nog onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. “Daarover kunnen we nu nog geen uitspraken doen”, zegt Baeyens. “De woning is volledig vernield. We bekijken of het huis kan vrijgegeven worden en een branddeskundige ter plaatse kan komen. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de familie.” Het parket heeft intussen een branddeskundige en een wetsdokter aangesteld. Die laatste zal een autopsie uitvoeren op het dodelijke slachtoffer.

lees verder onder de foto

Volledig scherm Van de hele woning blijft niets meer over door de zware brand. © Koen Baten

‘Bingokoning’

Willy Michiels overleed in juni 2020 op 82-jarige leeftijd. Als de zogenaamde ‘bingokoning’ bouwde hij met Napoleon Games een van de grootste gokbedrijven van het land uit. In 1976 werd Michiels burgemeester van Kerksken, nu een deelgemeente van Haaltert. Nadien werd hij ook in Haaltert burgemeester en schepen voor Open Vld.

Michiels raakte later in opspraak voor fiscale fraude en omkoping, maar hij bleef achter de schermen politiek actief. Zijn vermogen heeft hij vooral te danken aan de oprichting van Napoleon Games, dat hij in 2015 verkocht aan een Nederlandse investeringsgroep. Zijn naam prijkte sindsdien onderaan in de lijst van honderd rijkste Belgen.

LEES OOK

Volledig scherm Van de hele woning blijft niets meer over door de zware brand. © Koen Baten

Volledig scherm Van de hele woning blijft niets meer over door de zware brand. © Koen Baten

Volledig scherm Van de hele woning blijft niets meer over door de zware brand. © Koen Baten

Volledig scherm De hulpdiensten zijn massaal aanwezig op het domein van wijlen oud-burgemeester Willy Michiels in Kerksken. © Koen Baten

Volledig scherm De hulpdiensten zijn massaal aanwezig op het domein van wijlen oud-burgemeester Willy Michiels in Kerksken. © Koen Baten

Volledig scherm Van de hele woning blijft niets meer over door de zware brand. © Koen Baten

Volledig scherm Van de hele woning blijft niets meer over door de zware brand. © Koen Baten

Volledig scherm Van de hele woning blijft niets meer over door de zware brand. © Koen Baten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.