Ward De Bie (42) opgelucht dat ontsnapte paarden allemaal heelhuids terug thuis zijn: “Was een nachtmerrie”

DenderhoutemDierenarts Ward De Bie haalt opgelucht adem nadat zondagavond 21 van zijn paarden konden ontsnappen uit de loopstal in Denderhoutem. De dieren slaagden er op een of andere manier in het slot te ontgrendelen en konden zo ontsnappen. Na drie uur stonden alle dieren eindelijk terug op stal. “Gelukkig ben ik volledig verzekerd, maar dit was toch wel een van mijn ergste nachtmerries”, getuigt Ward De Bie.

Het was rond 19.00 uur zondagavond dat een hele hoop paarden kon ontsnappen uit de stal in de Dries in Denderhoutem. Eigenaar Ward was net klaar met het werk in de stal en was nog even met zijn voertuig gaan tanken, maar net nadat hij was vertrokken kreeg hij verschillende telefoons dat een groot deel van zijn paarden kon ontsnappen. “De buitenste poort stond wel nog open, maar de andere poort was volledig afgesloten, mogelijk hebben de paarden de grendel losgekregen en zijn ze zo naar buiten geraakt”, zegt Ward. “Ik was meteen in paniek en kwam zo snel mogelijk terug, maar dan was het kwaad al geschied en was de helft van de paarden al gaan lopen.”

Ward is dierenarts en doet aan kunstmatige inseminatie bij de paarden die in de stal staan. Het gaat om Franse dravers, toppaarden die later gebruikt worden in de sport. Van de paarden die ontsnapt zijn was er op dat moment gelukkig niemand drachtig, anders had dit tot abortus bij de dieren kunnen leiden. Meteen kwamen heel wat mensen op de been om de paarden terug te proberen vangen samen met de politie en de brandweer. “De solidariteit was bijzonder groot en dat deed me wel vrij veel deugd. Ik denk dat er bijna 60 mensen in de weer zijn geweest om de dieren terug te vangen. Ik wil dan ook iedereen bedanken. Ook de politie en de brandweer voor hun hulp ben ik heel dankbaar", zegt Ward. “Sommige mensen hebben tien kilometer gewandeld met het paard in de hand om terug te komen naar de stal.” Tegen 22 uur stonden alle dieren terug in de stal.

Daarna kon de controle beginnen van de paarden. Bij de ontsnappingspoging raakten drie dieren gewond, maar het gaat om kleine vleeswonden. “Deze wonden zullen herstellen. Ik ben vooral heel opgelucht dat het niet erger is afgelopen en dat er geen ongevallen gebeurd zijn of geen paard is overleden, want dat zou veel erger geweest zijn", zegt Ward. “Het is de tweede keer in 16 jaar dat dit gebeurd dat ze kunnen ontsnappen. Maar vorige keer gingen ze meteen een weide op hier enkele meters verder. Dit was echt wel een nachtmerrie voor mij.”

Ward ging intussen al langs bij zijn verzekeringen, omdat er her en der ook wel wat schade werd aangericht. “Ik ben volledig verzekerd tegen dit soort zaken, dus de slachtoffers zullen zeker vergoed worden. Zij mogen gerust ook contact opnemen met Gillis verzekeringen om alles in orde te brengen", besluit Ward.

