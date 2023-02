Vzw De Jeugd van Lut & Jan biedt ontbijtboxen ten voordele van nieuw jeugdlokaal

Wie de vzw wil steunen, kan een ontbijtbox bestellen om te leveren of af te halen. De vzw werkt voor de ontbijtboxen naar goede gewoonte samen met lokale handelaars en zorgt opnieuw voor uiterst verse lekkernijen tijdens het weekend van 11 en 12 maart. De opbrengst van de boxen gaat rechtstreeks naar het nieuwe jeugdlokaal in de Wypenstalstraat voor de jeugdbewegingen KSA Sint-Jan en KSA Sint-Lut Haaltert.

De ontbijtboxen kunnen worden geleverd of worden afgehaald op 11 en 12 maart tussen 7.30 en 10.30 uur. Afhalen kan in centrum De Warande in Haaltert. Een basis ontbijtbox kost 15 euro en een luxe ontbijtbox 25 euro. Ze zijn ook in veggie beschikbaar. Een kinderontbijtbox kost 7 euro. Voor levering betaal je 2 euro extra. De ontbijtboxen zijn online te bestellen. Meer info via de Facebookpagina van De Jeugd van Lut en Jan.