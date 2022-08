Vzw Aristocat ontvangt 3.124 extra ondersteuning van Vlaamse overheid

Heldergem/Haaltert Modellucht­vaart­club ‘The Little Wings’ is al twintig jaar vaste waarde, na moeizame start: “We waren eerste club in Vlaanderen die elektrisch vloog”

Modelluchtvaartclub ‘The Little Wings’ uit Heldergem viert dit weekend zijn 20-jarig bestaan. De club kende in 2002 een moeilijke start, maar groeide in die 20 jaar tijd uit tot een vaste waarde in Groot-Haaltert. “In het begin was er protest, maar nu komen de inwoners van Heldergem ons zelf vragen wanneer we nog eens iets organiseren”, vertelt voorzitter en oprichter Willy Bogaert.

