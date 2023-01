Vrouw uit Haaltert die vermist was gezond en wel teruggevonden

De vrouw verdween op 1 januari en werd toen het laatst gezien aan de nachtwinkel in de Hoogstraat in Haaltert. Sindsdien ontbrak elk spoor en op 4 januari verspreidde het parket en politie een opsporingsbericht voor de vrouw. Gisteren in de namiddag kwam dan het verlossende bericht dat de vrouw in goede gezondheid werd teruggevonden. Waar ze al die dagen verbleven heeft is niet duidelijk.