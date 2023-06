Vrijdagmarkt verhuist tijdelijk naar Achterstraat door voorbereidende werken voor heraanleg Sint-Goriksplein

Schoonder­ha­ge-bewoners met beperking brengen zelf muziekspek­ta­kel in cultuurcen­trum De Plomblom: “Tijdens deze show kunnen we tonen wie we zijn”

De bewoners van Schoonderhage, een vzw die zorg biedt aan mensen met een mentale beperking in de Denderstreek, brengen op zaterdag 17 juni zelf een groot muziekspektakel in cultuurcentrum De Plomblom in Ninove. Tijdens de show spelen, zingen en acteren de bewoners zelf en staan ze op het podium met gastartiesten zoals onder meer Yves Segers en Marijn ‘Boma’ Devalck.