Vrijdagmarkt vanaf 21 juli opnieuw op Sint-Goriksplein

Olivier en Debby stoppen met chocolade­huis en tearoom Criollo door zware gezond­heids­pro­ble­men: “Geen gemakkelij­ke beslissing, maar wel enige juiste”

Olivier De Clerck (44) en zijn vrouw Debby (43) hebben beslist om te stoppen met chocoladehuis en tearoom Criollo in de Centrumlaan in Ninove. De beslissing om een overnemer of koper te zoeken voor hun bloeiende zaak is definitief nu Debby met zware gezondheidsproblemen kampt. Ze gaan vanaf vrijdag in vakantie, maar heropenen nadien nog wel tot er een koper of overnemer is gevonden.