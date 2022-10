Vlaams Belang Haaltert dient klacht in bij gouverneur over burgemeester Veerle Baeyens

De partij diende de klacht in omdat Baeyens bij het lokale politiekorps zou hebben aangedrongen om een hoofdinspecteur over te plaatsen naar een andere zone omdat die haar partijgenoten een boete had gegeven nadat ze verkeerd geparkeerd stonden tijdens een eetfestijn van N-VA Haaltert. Zelf ontkent Baeyens dat ze de overplaatsing eiste van de agent.

Vlaams Belang zegt ook verschillende klachten vanuit diverse hoeken over het optreden van Baeyens op het eetfestijn te hebben ontvangen. “Het was al langer bekend dat de almacht van burgemeester Baeyens ongezonde proporties aannam, maar nu is de maat vol”, zegt Haalterts Vlaams Belang-afdelingsvoorzitter Jan Schelfhout. Hij verwijst daarbij naar “de onbestuurbaarheid tijdens vorige legislatuur met haar aan het roer, de personeelsvlucht op het gemeentehuis, de nogal ‘vreemde’ reden en manier hoe ze schepen Volckaert van haar eigen partij uit het college liet verwijderen”, stelt hij.

“Een gemotiveerde klacht van de Haaltertse Vlaams Belangfractie betreffende dit flagrante machtsmisbruik is verstuurd naar de gouverneur. Dit is trouwens niet de eerste klacht, én het is ook niet de eerste keer dat mevrouw Baeyens wordt teruggefloten nét omdat ze denkt boven de wet te staan, en daar helaas ook naar handelt. Hopelijk krijgt de burger nu ook waar hij recht op heeft, en zal de Haalterste burgemeester een krachtiger signaal krijgen”, aldus Schelfhout.

Pieter De Spiegeleer, kamerlid voor Vlaams Belang, spreekt over “een absoluut dieptepunt voor Haaltert en de Haaltenaar” en “een democratisch deficit”. “We moeten ontgoocheld vaststellen dat we in Haaltert verder zijn afgegleden naar een vorm nepotisme, waarvan gemeentepersoneel én de burger de dupe is. Dit is een zoveelste slag in het gezicht van de lokale democratie. Wordt vervolgd”, klinkt het.

Burgemeester Veerle Baeyens reageerde intussen op de klacht van Vlaams Belang: Burgemeester Veerle Baeyens ziet klacht van Vlaams Belang als "lastercampagne"

