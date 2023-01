Vijftigste editie Driekoningen Kerksken start met stiltemoment voor Lisette en Anna die omkwamen in brand

Vóór de opening van het driekoningenfeest konden de aanwezigen een witte bloem neerleggen aan het beeld ‘De jeneverdrinker’. Nadien werd er een minuut stilte gehouden terwijl de kerkklokken luidden en werden er twee witte ballonnen opgelaten - één voor Lisette en één voor Anna. “Soms zegt een stiltemoment meer dan duizend woorden”, aldus Dirk Roelandt, voorzitter van het Koninklijk Feestcomité Kerksken. “We vonden dat stilte nu op zijn plaats was, dus nodigden we de mensen uit om bloemen neer te leggen aan het beeld van de jeneverdrinker en hebben we twee witte ballonnen opgelaten voor Lisette en Anna. Verdriet en blijdschap gaan vaak nauw samen. Dat is hier ook het geval. Voor de familie Michiels hoefde Driekoningen niet te worden afgelast, dus hebben we het laten doorgaan, maar we vonden wel dat we iets moesten doen.”