Vertelwandeling 'Julia's droom' in Warandepark

De leerlingen van de klas woord van de Academie voor muziek, woord en dans brengen onder leiding van juf Maya Albert een verhaal tot leven tijdens een avontuurlijke zaklampentocht in het Warandepark. Breng je zaklamp mee en laat je meeslepen door een verhaal in het thema van de Jeugdboekenmaand: geluk. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. De vertelwandeling vindt op vrijdag 10 maart van 19 uur tot 20 uur plaats in het Warandepark en gebeurt in samenwerking met de Academie voor muziek, woord en dans van Ninove en de leerlingen ‘woord’ van Haaltert. Inschrijven kan via https://haaltert.bibliotheek.be/formulier/vertelwandeling.