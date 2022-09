Verschillende bestuurders krijgen geldboete en rijverbod nadat ze rode licht negeren op expresweg

Geraardsbergen Bar Gidon, waar supporters van Evenepoel thuis zijn: “Remco een dikkenek? Helemaal niet waar. Hij zegt wat hij denkt, maar er is een groot verschil”

Zaterdag rond 17.30 uur, na aankomst van de voorlaatste rit van de Vuelta, pas dan weten we of Remco Evenepoel de rode leiderstrui meebrengt naar zijn supporterslokaal Bar Gidon in Geraardsbergen. “Het enthousiasme mag gerust wat aanwakkeren. Als de Rode Duivels een EK of WK spelen, hangt het vol Belgische driekleuren. Wel, laat nu de straten maar rood kleuren voor Remco", zegt uitbater Fredje Penne.

