Verpakkingsvrije winkel Puurista werkt nu ook samen met vegetarische buurtslager: “Nog elke dag ontdekken mensen mijn winkel. Steeds meer mensen vinden dat het anders kan of moet”

HaaltertTina Hanon baat een winkeltje uit in het centrum van Haaltert met alleen pure, lokale én onverpakte producten. Ze merkt dat alsmaar meer mensen de weg vinden naar haar verpakkingsvrije winkel in de Hoogstraat. Voortaan werkt ze ook samen met VegGuy uit Erpe-Mere, een slager die zich sinds kort richt op vegetarische en veganistische producten.

Tina startte eerder dit jaar met ‘Puurista’ de eerste verpakkingsvrije winkel in Haaltert en omstreken. “Voordien was ik verpleegkundige”, vertelt ze. “Ik deed dat beroep graag, maar begon toch ook de sleur te voelen en had nood aan een nieuwe uitdaging en een betere combinatie van mijn beroep met mijn gezin. Op een sombere dag zei ik tegen mijn man dat ik het wel leuk zou vinden om een verpakkingsvrije winkel te starten. ‘Doe dat dan’, antwoordde hij. Ik vond het eerst een zot idee, want ik kende daar niets van, maar naarmate de tijd verstreek, begon het idee steeds meer te rijpen in mijn hoofd en uiteindelijk heb ik de stap gezet. Tot op vandaag heb ik daar nog geen spijt van. Er is natuurlijk een verschil tussen een zelfstandige en een loontrekkende, maar als je iets graag doet, dan heb je dat er voor over. Het contact met de klanten, creatief zijn, administratie, uitleg geven,... het is een veelzijdige job.”

Natuurlijke producten

Tina verkoopt in haar winkel allerlei producten, zoals verzorgingsproducten, huishoudproducten, voeding en kaarsen, allemaal verpakkingsvrij. “Klanten brengen hun eigen potje, zakje of doosje mee en kiezen zelf de hoeveelheid die ze nodig hebben. Bij bepaalde producten waarbij dat niet mogelijk is, wordt er met een soort van statiegeld gewerkt. Ik werk alleen met natuurlijke producten, zonder schadelijke stoffen, die lokaal zijn gemaakt, alles met de factor duurzaamheid in het achterhoofd.”

Drempel ligt lager

Ze merkt dat steeds meer mensen de weg naar haar winkel vinden. “In het begin vonden mensen het een raar winkeltje, maar de drempel om binnen te komen ligt nu lager. Ik krijg nog elke dag nieuwe mensen over de vloer die de winkel ontdekken en het hier dan leuk vinden. Het ‘vreemde’ is weg. Er zijn steeds meer mensen die vinden dat het anders moet of anders kan, op een gemakkelijke manier. Sommige mensen komen ook naar hier omdat ze hier kleinere hoeveelheden kunnen kopen of omdat ze van de smaak van bio houden.”

Voortaan biedt Puurista ook vegetarische en veganistische artisanale bereidingen van VegGuy, die onlangs van start ging. “Ik merk dat er bij de bewoners toch wel een vraag is hiernaar. Meestal moeten ze hiervoor een eindje rijden en in de gewone supermarkt is de keuze eerder beperkt. Op ‘Haaltert etaleert’ naar aanleiding van Open Bedrijvendag had ik al proevertjes van hen aangeboden en die vielen in de smaak”, aldus Tina. “Wij vinden het ook belangrijk om verpakkingsvrij te werken, maar het is niet makkelijk om bijvoorbeeld een waarborg te vragen. Bij Puurista zijn de mensen dat al gewoon”, vertelt Kim Devos van VegGuy. “Via onze website bestel je twee dagen op voorhand en dan kan je de producten bij Puurista afhalen. Op termijn openen we misschien ook een eigen winkel”, aldus Guy De Deyn.

Volledig scherm Kim en Guy van VegGuy met Tina in haar verpakkingsvrije winkel Puurista in Haaltert. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Kim en Guy van VegGuy met Tina in haar verpakkingsvrije winkel Puurista in Haaltert. © Claudia Van den Houte

