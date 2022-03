Vermiste jongeman uit Haaltert veilig en wel teruggevonden

De dertiger vertrok vorige week zaterdag om 20.00 uur in zijn woning in Anderenbroek in Haaltert. Een dag later werd hij nog gezien in een Spar in Denderwindeke, en eergisteren zou hij nog gezien zijn in Nieuwenhove. Vandaag zou de man terug aangekomen zijn bij zijn ouders in Appelterre in Ninove. Waarom de man vertrokken is zaterdag en waar hij overal gezeten heeft is niet duidelijk. Het verhaal kende gelukkig een goede afloop nu de dertiger weer thuis is gekomen.