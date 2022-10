Verdachte die met wapen rondliep in Haaltert opgepakt: “Ging om alarmpistool”

De feiten speelden zich woensdagavond af omstreeks 18.45 uur ‘s avonds aan de Edestraat in Haaltert. Daar werd melding gemaakt van een gewapende man met een motorhelm die achter een andere persoon van Afrikaanse origine liep. Het was lang onduidelijk wat de reden was van de achtervolging, maar de politie kon de verdachte donderdag oppakken. “De man had een alarmpistool bij zich die avond waar hij een waarschuwingsschot mee had gelost in de lucht”, zegt Van Vaerenbergh. “De feiten speelden zich af in de relationele sfeer, maar verder raakte er niemand gewond. Het alarmpistool werd in beslag genomen door onze diensten maar verdere ongerustheid is niet nodig.” De man mocht na verhoor beschikken, het parket volgt de zaak verder op.