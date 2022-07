Veranda loopt aanzienlijke schade op na brand, bewoners kunnen zelf erger vermijden

Denderleeuw Politie betrapt zeven inzitten­den zonder gordel in voertuig: Kindje van 1 jaar zat op de grond in voertuig

Een bestuurster stond maandag terecht in de politierechtbank nadat ze met zeven inzittenden in een voertuig betrapt werd. Het voertuig was van haar vriendin die naast haar zat, maar alle inzittenden hadden geen veiligheidsgordel aan omdat ze met te veel waren. In totaal zaten er 7 personen in de wagen.

