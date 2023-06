Veertienjarige 'Neall' speelt als jongste Bonzai-dj op groot festival: “Mijn droom? Draaien op Tomorrowland”

ASSISEN. Gerechts­psy­chi­a­ters over Jurgen D.: “Hij kan bij een eerste contact als heel charmant overkomen, maar is heel krenkings­ge­voe­lig en toont weinig empathie”

Op de derde dag van het proces tegen Jurgen D. (52) voor de moord op Ilse Uyttersprot, wordt het onderzoek verder uit de doeken gedaan. Eerst krijgt de jury de bevindingen van de bloedspatanalyse. De rest van de voormiddag komen de onderzoeksrechter en de gerechtsarts. In de namiddag komt het toxicologisch en het psychiatrisch-psychologisch rapport aan bod. “Op structureel niveau is hij in staat om op een oppervlakkige manier relaties aan te gaan. Maar echte authentieke duurzame relatie aangaan is moeilijk.”