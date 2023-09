VBS De Bloesem start schooljaar met nieuwe directeur

Guido (55) eist dat buur laaghangen­de takken over wegje snoeit maar ziet één ding over het hoofd

Guido Faster (55) raakt het maar niet eens met zijn buurman over enkele laaghangende takken van een boom langs de Oude Pastorijwegel in Herdersem. Volgens de vijftiger wordt op die manier het weggetje naar zijn huis versperd voor leveranciers en hulpdiensten. “Als ik vraag om die te snoeien, is hij niet voor rede vatbaar”, aldus Guido. Maar de buurman bijt van zich af en vertelt zelf waarom hij wettelijk gezien geen enkele verplichting heeft om de takken te verwijderen.