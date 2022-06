Twee gewonden bij aanrijding tussen twee voertuigen aan kruispunt

De aanrijding gebeurde omstreeks 16.30 uur in de richting van Ninove. Een Fiat wou vanuit de Wilgenstraat de expresweg richting Ninove oprijden, maar schatte de afstand met een ander voertuig dat al op de N45 reed verkeerd in. De automobilist probeerde een aanrijding nog te vermijden, maar reed met hoge snelheid in op de Fiat. De bestelwagen kwam in een voortuin terecht. De Fiat draaide nadien rond zijn as en kwam in tegenovergestelde richting op de weg terecht. Beide voertuigen liepen zware schade op en zijn waarschijnlijk total loss. Bij de aanrijding raakten ook twee personen gewond, maar zij zijn er niet erg aan toe.