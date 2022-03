Turfboerstoet gaat door op 5 juni na twee keer uitstel door corona: "Als we fiat krijgen, wordt heel het dorp feestzone”

Aanvankelijk vond de turfboerstoet om de vijf jaar plaats in Denderhoutem, maar de Koninklijke Feestraad Atom, die de turfboerstoet organiseert, besloot om die tijd te verkorten. De vorige turfboerstoet vond plaats in 2017, voor het eerst slechts drie jaar na de vorige stoet in 2014. Patrick Van Weyenberg van de Feestraad bevestigt nog eens dat het de bedoeling is om de stoet voortaan driejaarlijks te organiseren. “De groepen en de inwoners van Denderhoutem vonden vijf jaar te lang.” Ook in 2020 was het de bedoeling om de turfboerstoet te laten plaatsvinden, drie jaar dus na de vorige editie, maar die plannen vielen in het water door corona. De turfboerstoet die op 31 mei 2020 gepland stond, moest worden afgelast.

Als nieuwe voorlopige datum werd zondag 23 mei 2021 vastgelegd, maar ook toen kon de stoet niet doorgaan door de coronasituatie. Tenzij de coronatoestand nog enorm verandert, zal de turfboerstoet nu plaatsvinden op zondag 5 juni, op Pinksteren. “We gaan er een echt feest van maken”, aldus Van Weyenberg op de eerste vergadering. “Er komen uiteraard nog meer vergaderingen en we zijn nog in volle onderhandeling met het gemeentebestuur van Haaltert en ook met de stad Ninove moet er nog een en ander worden afgetoetst voor de signalisatie aan kruispunt Slaghmuylder.”

Feesten

Het parcours van de turfboerstoet blijft ongewijzigd. “De stoet zal van 12 uur tot 14 uur worden gevormd. Hij vertrekt om 14 uur aan Den Bareel en het einde is gepland rond 18 uur. Het is de bedoeling dat er na de aankomst van de stoet gefeest zal worden. Als we fiat krijgen van de gemeente, dan zal heel het dorp feestzone worden. Het dorp zal tot maandagochtend verkeersvrij worden gemaakt.”

De nodige veiligheidsmaatregelen worden ook genomen. “Naar goede gewoonte zorgen wij als Feestraad voor de seingevers. Tijdens de stoet zal het Rode Kruis aanwezig zijn en zal er een defibrillator beschikbaar zijn. Per groep zal er één verantwoordelijke worden doorgegeven aan de gemeente. De groepen voorzien ook best een brandblusser per wagen.”

De volgorde van de stoet zal later worden bepaald. “Dit jaar zullen er twee stops zijn zodat de deelnemers iets kunnen drinken. Er zal ook beter aangesloten moeten worden in de stoet, want tijdens de laatste editie waren er wat gaten. Tijdens de vorige stoet waren er een 35-tal groepen ingeschreven. We hopen op minstens evenveel en natuurlijk ook op goed weer.”

Volledig scherm De vorige editie van de Turfboerstoet, in 2017. © Claudia Van den Houte