Trek Mariaplein is officieel ingehuldigd: Naam als eerbetoon aan vroegere uitbaatster snoepwinkeltje

Gemeenteraadslid Tom Sorgeloos (N-VA) had vorig jaar, naar aanleiding van de actie ‘Meer vrouw op straat’, al voorgesteld om het plein aan de kerk het ‘Trek Maria’-plein te noemen. “Trek Maria of Maria Coppens had in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 een snoepwinkel rechtover het plein. Ikzelf heb Trek Maria nooit gekend, maar de verhalen en anekdotes die ik van veel mensen hoor, zijn gewoonweg fantastisch”, zegt Sorgeloos.

De winkel van Trek Maria had links en rechts een vitrine. Links was het een snoepwinkel en rechts een kruidenierswinkel. De Denderhoutemse kinderen uit die periode bezochten, vooral op zondag na de mis, het winkeltje om met hun zondagse zakgeld snoep te kopen bij ‘Trek Maria’. “Als het goed weer was, stond de deur van de winkel altijd open en kon je bij Trek Maria gaan ‘trekken voor een prijs’. Volgens sommigen kon je een prijs winnen door aan een pijl te draaien boven een rond bord. Anderen zeggen dan weer dat het een soort kansspelletje was waarbij je tegen betaling één van de schuiven van een kastje mocht open trekken. Als je geluk had, dan zat er een prijs in, maar meestal zat er niets in”, aldus Sorgeloos, die de info verkreeg van Denderhoutems historicus Luc Pots.

Het nieuwe Trek Mariaplein werd ingehuldigd met de onthulling van een kunstwerk, een gedenkplaat, gemaakt door Cathy Vijverman. “Dit is niet alleen een ode aan Trek Maria, maar aan alle buurtwinkeltjes die verdwenen zijn door de opkomst van grote supermarkten”, stelt Sorgeloos nog. Jan Van der Burght, de zoon van Trek Maria, mocht het kunstwerk mee onthullen: “Ik had nooit gedacht dat mijn moeder zo bekend zou zijn. Dit is prachtig”, reageert hij. “Fantastisch dat zoveel mensen nog aan haar denken”, zegt ook kleinzoon Kristoff.

Volledig scherm De officiële inhuldiging van het Trek Maria-plein in Denderhoutem. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De officiële inhuldiging van het Trek Maria-plein in Denderhoutem. De kinderen kregen achteraf een bonnetje voor de kermis. © Claudia Van den Houte