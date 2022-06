Tim Van Laethem is nieuwe belleman van Haaltert en treedt zo in voetsporen van zijn bekende Ninoofse vader: “Ik heb altijd naar hem opgekeken”

De nieuwe belleman werd woensdagavond verkozen door een jury. “Er hadden zich zes kandidaten ingeschreven, maar we waren uiteindelijk slechts met twee aanwezig op de selectie. Ik vond het jammer dat er niet meer kandidaten waren”, vertelt Tim. “Ik heb getwijfeld om mee te doen omdat iedereen mij kent als de zoon van de belleman van Ninove. Ze hadden enkele jaren geleden, toen er voor het eerst een belleman zou verkozen worden voor Haaltert, al eens gepolst of ik geen interesse had, maar ik woonde toen nog maar enkele jaren in de gemeente en vond dat de belleman iemand van Haaltert zelf moest zijn. Toen ik bellevrouw Elke (die stopte wegens gezondheidsredenen) hoorde, had ik wel spijt dat ik me geen kandidaat had gesteld. Nu deed de kans zich opnieuw voor en intussen woon ik al langer, zo’n 15 à 16 jaar, in Haaltert.”