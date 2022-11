Thuisgemeente Haaltert in rouw om Paula D'Hondt: “Ze was een zeer warme en inspirerende persoonlijkheid”

HaaltertHaaltert is in rouw om minister van Staat en en voormalig Koninklijk Commissaris Paula D’Hondt. Ze is op 96-jarige leeftijd overleden en heeft veel betekend voor haar thuisgemeente Haaltert, waar ze ereburger was, en ver daarbuiten.

Paula D’Hondt-Van Opdenbosch werd op 27 augustus 1926 geboren in deelgemeente Kerksken, waar ze nog schepen en gemeenteraadslid is geweest. Van opleiding was ze maatschappelijk assistente. Dat beroep oefende ze ook enkele jaren uit. In 1952 stapte ze in de gemeenteraad in Kerksken. In 1974 werd ze provinciaal senator voor Oost-Vlaanderen en sinds 1981 was ze rechtstreeks verkozen senator. Op 17 december 1981 werd D’Hondt voor de toenmalige CVP (nu CD&V) staatssecretaris voor PTT (Post, Telefonie en Telegrafie). Ze bleef dat twee regeringen lang. Ze begeleidde als staatssecretaris de overgang van overheidsbedrijf RTT (Regie van Telegraaf en Telefoon) naar Belgacom. In mei 1988 kreeg ze de functie van minister van Openbare Werken, maar door de staatshervorming was dat een ‘uitdovende’ functie. Ze is vooral gekend om haar werk als Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid. Die functie oefende ze van 1989 tot 1993 uit.

In februari vorig jaar werd Paula D’Hondt benoemd tot de allereerste ereburger van Haaltert. CD&V-gemeenteraadslid Nancy Van Landuyt had dat voorstel voorgelegd op de gemeenteraad. “Door haar werk en door haar persoon verwierf ze grote faam en aanzien in onze gemeente, in Vlaanderen, in België en zelfs in het buitenland. Haar onophoudelijke inzet heeft bijgedragen tot een betere, rechtvaardigere en gelijkere samenleving”, motiveerde ze.

D’Hondt overleed woensdagochtend als gevolg van ouderdom bij haar thuis in Haaltert, zo meldde haar zoon politierechter Peter D’Hondt: “Het is ironisch dat ze overlijdt in een periode dat discriminatie opnieuw opflakkert. Misschien heeft ze een statement willen maken. Ze had in juli corona opgelopen, maar ze heeft dat kunnen pareren.” Ze laat vijf kinderen na.

Inspirerend persoon

Vanuit de Haaltertse politiek klinken er niets dan mooie woorden over Paula D’Hondt. “We verliezen voor Haaltert een staatsvrouw”, reageert burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Je kon altijd bij haar terecht voor advies en wijze woorden. Het was een zeer aangenaam en fijn contact met haar. Ze had respect voor iedereen, een wijze les die we meenemen. ‘Wie niet van de mens, wie niet van alle mensen houdt, die houdt ook niet wezenlijk van zijn eigen mensen’, vind ik een zeer mooie quote van haar. Ze was een zeer warme en inspirerende persoonlijkheid.”

“Mevrouw D’Hondt speelde politiek een grote rol, maar had de kwaliteit de rol ‘mens’ in al zijn eigenschappen mee te laten doorwegen. Met haar werk als Koninklijk commissaris voor het Migrantenbeleid en de oprichting hierbij van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding schrijft ze niet alleen geschiedenis maar ervaren we haar strijd en werk als brandend actueel. We verliezen een inspirerend persoon, een grote madam. Haaltert rouwt”, aldus de burgemeester. Naar de wens van de familie zal er geen rouwregister geopend worden.

Volledig scherm Paula D'HONDT (CVP) - archiefbeeld © Photo News / Didier Lebrun

