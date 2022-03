Tentoonstelling 'Haaltert en de Ronde van Vlaanderen' drie weekends lang te bezoeken

De expo komt er naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in Haaltert, dat ‘Dorp van de Ronde’ is. De Ronde passeerde al twee keer door Groot-Haaltert: in 1959 door deelgemeente Kerksken en in 1966 door deelgemeente Heldergem. Ook droegen tal van renners uit Haaltert hun steentje bij aan het fenomenale succes van de Ronde van Vlaanderen. In de tentoonstelling leer je er alles over. De tentoonstelling werd gemaakt door de Heemkundige Kring Haaltert, in samenwerking met het lokaal bestuur Haaltert. De Haaltenaars kregen ook al een Ronde-krant in de bus, met info over de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in Haaltert. Daarin werd al een blik meegegeven over die geschiedenis.