Sven Nys geeft startschot expo 'Haaltert en de Ronde van Vlaanderen’

De tentoonstelling naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in Haaltert, dat ‘Dorp van de Ronde’ is, loopt drie weekends lang en werd gemaakt door de Heemkundige Kring Haaltert, in samenwerking met het lokaal bestuur van Haaltert. Ze belicht onder meer de twee vorige passage van de Ronde in Groot-Haaltert. In 1959 ging de Ronde al eens door deelgemeente Kerksken en in 1966 door deelgemeente Heldergem. Ook de renners uit Haaltert die hun steentje bijdroegen aan het succes van de Ronde van Vlaanderen worden in de kijker gezet.

Schepen van Cultuur Bart Ottoy (CD&V) is tevreden over alles wat er te beleven valt naar aanleiding van de doortocht van de Ronde in Haaltert: “Er zijn dertien feestzones, en we zijn ook fier dat we er cultureel iets mee kunnen doen, door middel van deze tentoonstelling.” Sven Nys, die de tentoonstelling kwam open, kijkt er alvast naar uit: “Ik ben blij dat er veel mensen terug naar de koers kunnen komen. Ik denk dat ook de renners er naar snakken. En ik ben heel blij dat ook Haaltert zijn schouders eronder zet”, zegt Nys.

Sven Nys is ook dit weekend nog in Haaltert, in deelgemeente Denderhoutem. Zaterdag geeft hij een lezing in De Spot en komt hij met zijn Sven Nys Academy naar de site van de politie. “We zullen 120 kinderen uit de streek opleiden, waarbij we de kinderen voor de eerste keer laten kennismaken met het plezier van in groep offroad fietsen. De apotheose moet volgende week zondag plaatsvinden. Dat wordt een uniek moment, de eerste Ronde terug met publiek”, aldus Nys.

De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 26 en zondag 27 maart, zaterdag 2 april en zondag 3 april, en zaterdag 9 april en zondag 10 april, telkens van 14 tot 18 uur in het Oud Gemeentehuis, Heldergemstraat 134 in Heldergem.

Volledig scherm Schepen Phaedra Van Keymolen, burgemeester Veerle Baeyens, Sven Nys en schepen Bart Ottoy openen de tentoonstelling 'Haaltert en de Ronde van Vlaanderen' in het oud gemeentehuis in Heldergem. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De tentoonstelling 'Haaltert en de Ronde van Vlaanderen' © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De tentoonstelling 'Haaltert en de Ronde van Vlaanderen' © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De tentoonstelling 'Haaltert en de Ronde van Vlaanderen' © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De tentoonstelling 'Haaltert en de Ronde van Vlaanderen' © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De tentoonstelling 'Haaltert en de Ronde van Vlaanderen' © Claudia Van den Houte