Streekgenoten stappen vanaf vrijdag opnieuw Dodentocht tegen pesten: “We zullen ons goed beschermen tegen hitte”

Denderleeuw Bewoners merken inbraakpo­ging op via camera’s na thuiskomst van vakantie

In de Rodestraat in Denderleeuw hebben bewoners van een huis na hun vakantie opgemerkt dat ze hebben proberen inbreken tijdens hun afwezigheid. De dader kwam via de achterkant over enkele tuinen gekropen, en kwam dan de woning inspecteren. Verder dan de tuin raakte hij echter niet.

28 juli