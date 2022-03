Streekgenoten onder indruk van tocht naar Pools-Oekraïense grens, waar ze spullen brachten en vluchtelingen meenamen: "Mensen waren volledig in shock”

Nico Van Varenbergh uit Heldergem had een actie op poten gezet om hulpgoederen in te zamelen voor de inwoners van Oekraïne. Die was een succes: heel wat mensen kwamen materiaal brengen. Hij besloot ook om zelf naar de Pools-Oekraïense grens te trekken om er spullen ter plekke te gaan leveren. Nico reed samen met onder meer ‘Desertlions’ Alain Deneyer uit Denderwindeke en Gunther Van den Brande uit Denderhoutem, Jorick Baudewijn uit Meerbeke en Ronny Van Wynsberghe uit Brugge met vier camionettes naar het Poolse grensstadje Przemysl, met tussenstop in Duitsland. Ze werden bijgestaan door Edyta Mazur uit Dilbeek, die van Poolse afkomst is en bovendien de taal spreekt.

Volledig scherm Nico Van Varenbergh uit Heldergem en vijf andere streekgenoten aan het opvangcentrum aan de Pools-Oekraïense grens. © rv

Ze vertrokken vorige week woensdagavond en zijn sinds zondagavond terug in het land. In die vier dagen hebben ze veel gehoord en gezien. “Het opvangcentrum waar we aankwamen, bevond zich in een winkelcentrum dat tot twee weken geleden nog operationeel was en volledig ontmanteld werd”, vertellen ze. “Alle winkelruimtes en de grote hal stonden vol bedden. Elke dag kwamen er mensen spullen leveren, vooral ‘s nachts, en arriveerden er nieuwe vluchtelingen. Vrijwilligers kregen er een bandje. Het gaf een chaotische indruk: mensen stonden op de parking te koken, er stonden tenten op het gras van mensen die gevlucht waren...”

Volledig scherm Het opvangcentrum aan de Pools-Oekraïense grens. © rv

Angstige sfeer

Toch vinden ze dat de vluchtelingen er goed werden opgevangen. “Ze kregen eten en drinken en konden slapen. De solidariteit uit alle landen was fijn om te zien. Minder fijn waren de zware militaire voertuigen en vele politiewagens die je zag. Dan besef je dat het menens is. Er hangt een angstige sfeer. De mensen die er aankomen hebben een oorlog meegemaakt en zijn vaak lang onderweg geweest. Iedereen was bang, in shock, uitgeput en verward.”

Volledig scherm Het opvangcentrum aan de Pools-Oekraïense grens. © rv

Sommige hulpgoederen waren meer gegeerd dan andere. “Er was vooral nood aan matrassen, eten en medicijnen. Kledij is geen prioriteit.” Na het afleveren van de spullen was er plaats om Oekraïense vluchtelingen mee naar België te nemen. “Die avond hebben we geen mensen gevonden die mee wilden. België is niet echt gekend daar. De meesten wisten zelfs niet eens waar België lag en konden zich er niets bij voorstellen. Plots moesten ze beslissen om bij vreemde mensen in een busje te stappen en met blind vertrouwen hun lot in onze handen te leggen. De ochtend nadien hebben we met bordjes aangegeven dat we bereid waren om mensen naar België mee te nemen. Zo hebben we tegen de middag negen vluchtelingen - zes vrouwen en drie kinderen- kunnen gevonden die mee wilden.”

Volledig scherm Met bordjes werd aangegeven dat ze bereid waren om mensen naar België mee te nemen. © rv

Heftige verhalen

Zij hadden soms heftige verhalen. “Een vrouw die we meenamen was nog volledig in shock. Ze was met haar gezin gevlucht nadat Russische troepen, die het naburige dorp al hadden platgebombardeerd, nu hun dorp waren aangevallen. Zij en haar twee dochtertjes konden plaatsnemen op een bus. Haar man, die niet mee mocht met de bus, reed met zijn wagen achter ons, maar zijn banden werden kapot geschoten en uiteindelijk werd hij uit zijn auto gesleurd. Dat is het laatste beeld dat ze van haar man heeft gezien. Ze heeft hem sindsdien niet meer kunnen bereiken. Toen we haar ontmoetten, was dat pas enkele uren geleden gebeurd. Ze stond nog te beven op haar benen. Tijdens het vluchten waren ze ook door de al vernielde gebieden gereden, met kapotgereden auto’s, lijken op straat,... Twee zussen die met ons meegingen, bleven ‘s nachts het vluchtalarm horen en waren angstig van de rode achterlichten van auto’s tijdens de rit, die hen deden denken aan de bombardementen.”

Tijdens de tussenstop in Duitsland op de terugweg naar België bloeide de groep meer open. “Na een rustige nacht op een hotelkamer en een douche zag iedereen er al heel anders uit. Toen we uiteindelijk de Belgische grens overstaken, begonnen ze spontaan te applaudisseren: echt een kippenvelmoment.” De vluchtelingen verblijven intussen allemaal bij familie in België of bij gastgezinnen. Alain en Gunther blikken tevreden, maar ook met een dubbel gevoel, terug op hun tocht. “Het geeft een goed gevoel dat we iets hebben gedaan om het leven van die mensen makkelijker te maken, maar ons hart is gebroken door wat we gezien hebben. Het was hectisch en stressvol, maar we zijn blij dat de mensen goed worden opgevangen.”

Volledig scherm Nico Van Varenbergh uit Heldergem en vijf andere streekgenoten met de vluchtelingen tijdens de tussenstop in Duitsland. © rv

Wachten in België onmenselijk

In België verliep bovendien niet alles van een leien dakje. Toen ze samen met de vluchtelingen naar het registratiecentrum Paleis 8 in Brussel gingen, zagen ze hoe de mensen lang in slechte omstandigheden moesten wachten. “Mensen moesten met kinderen urenlang in de kou staan wachten, zonder eten. Ik ben met Gunther zelf 310 koffiekoeken gaan kopen om uit te delen, want er was niets voorzien”, vertelt Nico. “Er is niets van organisatie, in tegenstelling tot in Polen. Dit is niet menselijk. Deze mensen hebben al genoeg afgezien.”

Volledig scherm In Brussel moesten de vluchtelingen lang wachten in de kou om zich te laten registreren. © rv

Volledig scherm Nico Van Varenbergh uit Heldergem en vijf andere streekgenoten tijdens hun tocht van vier dagen naar de Pools-Oekraïense grens. © rv

