Stratenloop 'De Bloesem Loopt' ten voordele van basisschool

Regio Gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen zetten schouders onder groepsaan­koop 1.000 regenton­nen

Inwoners van de 26 gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen kunnen tot 30 mei voordelig een regenton aankopen met de groepsaankoop van Streekontwikkelingsintercommunale SOLVA. “Het doel is dat er in Zuid-Oost-Vlaanderen 1.000 regentonnen bijkomen. Zo willen we de inwoners aanzetten om regenwater op te vangen en te gebruiken", zegt klimaatmedewerker Caroline Vlaeminck.

20 april