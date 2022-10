Stijn is nieuwe uitbater van bakkerij en dagbladwinkel GebakEnZo-De Hobbit, Ann en Patrick nemen afscheid

Ann en Patrick besloten om na zo’n tien jaar te stoppen als uitbaters. “Ik heb de uitbating van de zaak altijd graag gedaan, nog steeds, maar het is intensief werken. Het is een bewuste keuze om te stoppen”, vertelt Ann. “We willen onze levenskwaliteit verhogen en een beetje meer genieten. We blijven wel nog deeltijds meehelpen in de winkel. Het is hier aangenaam werken, we hebben een goede band met de klanten en dit is een goed draaiende zaak. Over het uitbaten van de winkel kan ik alleen maar positief zijn. We horen van heel wat klanten dat ze het jammer vinden dat we stoppen.” Maar een definitief afscheid is het dus niet.