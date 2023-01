Stekkerdoos aan televisietoestel blijkt oorzaak van dodelijke brand in Kerksken

De brand in de Wijngaardstraat in Kerksken ontstond woensdagavond omstreeks 22.45 uur. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om de hevige brand te bestrijden. Het labo en het parket kwamen een dag later ter plaatse om een onderzoek te voeren naar de oorzaak. Het gaat om een accidentele brand die begonnen is aan een stekker ter hoogte van de televisie in de woonkamer. Er is geen enkele aanwijzing van kwaad opzet.