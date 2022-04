Stefan Andries is nieuwe voorzitter N-VA Haaltert

Hij is afkomstig uit Heldergem en woont nu in Denderhoutem. Ook zijn vader was jarenlang politiek actief in Heldergem. Hij zal N-VA Haaltert naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 leiden. Als ondervoorzitter en rechterhand krijgt hij Anja Sonck naast zich. Anja is ondervoorzitter van de dorpsraad in Haaltert en radiomaker bij Mooyzo. Als secretaris werd opnieuw Arianne Matthys uit Denderhoutem aangeduid. Ook Paulette Looze uit Haaltert en Karin Gees uit Kerksken nemen hun taak als penningmeester en ledenverantwoordelijke de komende drie jaar verder op. Mark Beelaert uit Haaltert verzorgt de communicatie via Facebook en website. “Dat velen opnieuw in hun functie herverkozen worden, toont de stabiliteit en het vertrouwen binnen ons team”, zegt voorzitter Stefan Andries.