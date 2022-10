SK Denderhoutem moet op zoek naar nieuw oefenterrein nadat nieuw huurcontract onbetaalbaar bleek

De club huurde aan Den Deysel twee terreinen - een hoofdterrein waarop nog steeds de wedstrijden worden gespeeld en een oefenterrein -, een kantine en kleedkamer. Sinds het overlijden van Jef Vijverman zijn de gronden nu in eigendom van verschillende eigenaars. Na het overlijden van Jef huurde de club het hoofdterrein, het oefenterrein, de kantine en kleedkamer aanvankelijk van zijn dochter, maar het oefenterrein bleek eigendom van zijn zoon. “Hij contacteerde ons in juli en vertelde ons dat er andere verenigingen geïnteresseerd waren in het terrein en dat we een huurovereenkomst moesten afsluiten. We zouden voor het oefenterrein zoveel moeten betalen als voor het volledige complex, een verdubbeling die wij niet aankunnen", vertelt Jan Schelfhout, sportief en commercieel verantwoordelijke bij SK Denderhoutem.

Sinds eind augustus moest de club op zoek naar een andere oplossing voor de trainingen. “We probeerden eerst te trainen op het terrein op Den Hert (in de Eigenstraat, red.), waar onze jeugdploegen voetballen, maar het veld bleek niet bruikbaar door een konijnenplaag. De jeugdspelers kunnen een deel van het terrein gebruiken, maar wij hebben een volledige veld nodig. We hebben dan contact genomen met de sportdienst van Ninove en mogen nu het voetbalterrein in Pollare gebruiken, maar daar zijn we afhankelijk van de inname van het veld door de Ninoofse ploegen. We zoeken een gestructureerde oplossing om te kunnen trainen. We zitten met een acuut probleem. We hadden gehoopt dat het geplande nieuwe kunstgrasveld op de Dreef in Haaltert een oplossing zou kunnen zijn, maar ik vrees dat die nieuwe sportsite er niet zal komen”, aldus Schelfhout.

Volgens het gemeentebestuur zijn die plannen voor een multifunctionele sportsite op Den Dreef er nog steeds. Het kunstgrasveld is een onderdeel daarvan. “De beslissing om een kunstgrasveld aan te leggen werd toen net genomen om aan de vraag van de voetbalclubs te voldoen”, zegt schepen van Sport Tom Sorgeloos (N-VA). “Zo is het terrein van de jeugdploeg SK Jong Atom een ramp. Verschillende Haaltertse sportclubs moeten uitwijken naar andere gemeenten of naar lokalen die eigenlijk niet geschikt zijn om sport in te beoefenen. Het is de bedoeling dat er in het voorjaar wordt gestart met de aanleg van de nieuwe sportsite, die in de zomer van 2024 klaar zal zijn.”

