Schoonderhage plant nieuwe vestiging op locatie voormalige school en klooster Huize Glorieux: “Meerwaarde voor Heldergem”

Woning loopt lichte waterscha­de op na hevige schouw­brand

In de Vijverputstraat in Haaltert is in de nacht van vrijdag op zaterdag een hevige schouwbrand ontstaan in een oude hoevewoning. De brand werd zelf opgemerkt door de aanwezigen, maar zorgde toch voor lichte schade in het pand. Er vielen geen gewonden.