Schepen van Sport misnoegd over weigering toelating voor motorcross in Heldergem: “Het zit diep”

Het gemeentebestuur van Haaltert had na lokaal protest donderdag beslist om geen toelating te geven voor een motorcross in Heldergem. Verschillende verenigingen hadden hun bezorgdheid geuit over de aanvraag voor het event aan de Kambaan tijdens het broedseizoen. Onder meer Natuurpunt Haaltert vreesde voor onherstelbare natuurschade, zeker nu er in de buurt zeldzame vogelsoorten werden ontdekt. Donderdag was het al duidelijk dat de meningen binnen het schepencollege over de motorcross verdeeld waren. Schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V) was erg bezorgd om de gevolgen voor de natuur, terwijl voor schepen van Sport Laurent Volckaert (N-VA) elke sport een plaats moet krijgen binnen de gemeente.

Naast Van Keymolen stemden ook schepen Bart Ottoy (CD&V) en schepen van Dierenwelzijn Lisa Houtman (Vooruit) tegen de motorcross. Schepen Bart Welleman (N-VA) was niet aanwezig wegens verlof en burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) onthield zich op de stemming. Schepen Volckaert betreurt dat hij alleen stond in zijn standpunt om de motorcross toch te laten doorgaan. “Ik ben echt treurig dat de motorcross niet meer kan doorgaan”, vertelt hij. “België is een motorcrossland en de motorcross in Heldergem bestond al tien jaar. Toen waren er ook vogels. Ik heb er de voorbije nacht drie uur van wakker gelegen. Dit is de eerste keer in vier jaar dat er een serieus akkefietje is geweest binnen het schepencollege. Ik draag geen nijd tegenover Phaedra Van Keymolen, maar het zit me wel diep.”