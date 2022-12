Schepen van Feestelijkheden voor rechter na rijden onder invloed: “Het zal nooit meer gebeuren”

Bij een politiecontrole na de avondmarkt in Kerksken vorig jaar bleek hij onder invloed achter het stuur te zitten. Schepen Ottoy geeft zelf toe dat hij in fout was. “Ik zou de uitspraak van maandag willen afwachten, maar ik heb een fout gemaakt”, erkent Ottoy. “Alcohol en rijden gaan niet samen. Het zal in de toekomst nooit meer gebeuren. Ik begrijp dat ik als schepen een voorbeeldfunctie heb. Ik heb er veel spijt van.” De schepen riskeert een boete en een rijverbod.

Ottoy is schepen in Haaltert sinds 2019. Hij heeft de bevoegdheden feestelijkheden, toerisme, markten, bibliotheek, cultuur, middenstand, handel en economie, emancipatie- en diversiteitsbeleid. Tot 2018 zat zijn partij CD&V in oppositie in Haaltert. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ging CD&V in coalitie met N-VA en Vooruit (toen nog sp.a).