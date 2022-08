Rookmelders redden leven van ouder koppel nadat er brand in kelder ontstaat

De brandweer van Denderleeuw en Aalst werd opgeroepen omstreeks 8.15 uur vanmorgen naar de Stationsstraat in Haaltert. In de kelder van een woning was er een brand ontstaan die zorgde voor hevige rookontwikkeling. De brand werd al opgemerkt enkele uren vroeger dankzij de rookmelders in de woning, maar de bewoners zelf vonden niet meteen de brand. Het was uiteindelijk de zoon die alarm sloeg waardoor er veel erger is vermeden. “De brand zelf zorgde voor een hevige rookontwikkeling in de kelder en de woning", zegt officier Kris Segerink. “Ook de leiding van de mazout was door de brand al gesmolten waardoor er een lek was ontstaan, maar we hebben een ergere brand kunnen vermijden.”