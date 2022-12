Rondrit Sint eindigt met eerste ‘Grote Zwarte Pietenshow’ op Trek Mariaplein

Meerbeke Na brand in leegstaan­de feestzaal, gaat nu geparkeer­de mobilhome op parking in vlammen op

Op de parking van feestzaal Kellenhof is in de nacht van woensdag op donderdag een geparkeerde mobilhome in vlammen opgegaan. De brand vond plaats een dag na de hevige brand in de leegstaande feestzaal. De brand in de feestzaal was accidenteel, maar bij de tweede wijst alles in de richting van brandstichting.

1 december