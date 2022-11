Rode Duivels-wedstrijden kijken voor het goede doel kan in kantine G-Sport 9450

G-Sport 9450 vzw is een Groot-Haalterts project om kinderen, jongeren en volwassen met een beperking te laten sporten in recreatief verband. De vereniging zendt de eerste twee wedstrijden van de Rode Duivels op het WK voetbal, op woensdag 23 november en zondag 27 november, uit in haar kantine. “De wedstrijden vallen net op onze trainingsdagen, dus hebben we beslist om ze uit te zenden op groot scherm”, vertelt Jeroen Wiggeleer, PR- en eventverantwoordelijke bij G-Sport 9450 vzw. “Het is leuker voor de kinderen dat ze in hun eigen kantine de matchen van de Rode Duivels kunnen bekijken. Maar buurtbewoners of inwoners van Groot-Haaltert die willen meekijken, zijn ook welkom. Er zijn maar weinig plaatsen waar je de Rode Duivels op groot scherm kunt zien. Bovendien steun je er hier een goed doel mee.”