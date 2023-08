147 leerlingen spijkeren hun Nederlands bij op Taalbub­bels

In Aalst spijkeren sinds deze week 147 leerlingen hun Nederlands bij op Taalbubbels. “Dit initiatief is, gezien de grote instroom aan anderstaligen in Aalst, meer dan ooit nodig”, legt schepen van Inburgering en Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA) uit.