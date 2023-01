Radio PROS start na testuitzendingen op 5 februari officieel op nieuwe FM-frequentie

Aalst Einde voor internatio­na­le jumping in Aalst? Deputatie weigert milieuver­gun­ning: “Een event met 20.000 bezoekers en 550 paarden aan de Affligem­dreef, dat kan niet”

De Oost-Vlaamse deputatie weigert de milieuvergunning die nodig is om internationale jumpingtornooien te organiseren aan de Affligemdreef in Aalst. In 2011 en 2012 werden er op de terreinen van de ondertussen overleden Willy Michiels jumpingtornooien met internationale allure gehouden. “Prachtig dat dit in Aalst gebeurt”, vond onder meer het stadsbestuur, maar omwonenden en actiecomités waren minder enthousiast over die 20.000 bezoekers en 550 paarden en trokken naar de rechter. NV Fico kan wel nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

