Prijs identiteitskaart stijgt met vijf euro, oppositie vindt marge die gemeente neemt te hoog

Aalst Bestuurder gaat door middenberm van struiken en botst tegen geparkeerd voertuig

Op de Parklaan in Aalst is een bestuurder zondagavond van de weg af geraakt en tegen een geparkeerd voertuig terechtgekomen. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de materiële schade was wel aanzienlijk.

19 december