Politie zoekt naar 30-jarige jongeman uit Haaltert die vermist is sinds zaterdag

Het was zaterdagavond omstreeks 20.00 uur ‘s avonds dat de dertiger het laatst gezien werd in zijn woning in de Anderenbroek in Haaltert. Dan is hij vertrokken, maar niemand weet waar naartoe. De man is 1m90 lang en normaal gebouwd, hij heeft bruinblond haar en een baard. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij waarschijnlijk zijn werkkledij nog met de kleuren zwart grijs en oranje, hij had ook zijn werkschoenen nog aan.