Politie rijdt voertuig klem na verkeersonveilig gedrag en treft drugs aan in wagen: Twee verdachten verhoord

Haaltert Zelfont­bran­ding van compost­hoop zet tuinhuis in de fik

In de Middelkouter in Haaltert is zondagavond brand uitgebroken in een tuin van een woning. Een composthoop had spontaan vuur gevat en het vuur kon zich nadien verspreiden naar het tuinhuis van de buren. Gewonden waren er niet.

15 mei