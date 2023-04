Pluimstraat vanaf dinsdag drie dagen afgesloten door werken

Voormalige trouwzaal in Warandege­bouw is derde trouwloca­tie in Haaltert

Wie in Haaltert wil huwen, kan dat binnenkort op drie locaties. Na de traditionele trouwzaal in het gemeentehuis en het Warandepark kunnen Haaltenaren voortaan ook trouwen in de voormalige trouwzaal in het Warandegebouw.