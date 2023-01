Pizzeria dient klacht in bij politie nadat onbekende vandaal banden lek steekt van voertuig

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Onze weekend­tips voor Vlaamse Ardennen-Dender­streek: van wandelple­zier en tegen alles neen zeggen

Driekoningen lopen en alles wat daar bij hoort, dat hebben we gehad. Het is tijd voor zinvoller vrijetijdsbesteding en dan zoeken we die in de natuur én op theater- en muziekpodia. Maar het kan ook bij een lekker bord eten voor het goede doel. In de Vlaamse Ardennen en Denderstreek is het aanbod ruim. En neen zeggen is geen optie.

13 januari