Pastorijconcert met Sasha & Davy en tal van animatie

Rechtbank stelt deskundige aan voor verder onderzoek naar ongeval

Op 19 juni stond T.O. een eerste keer terecht voor de politierechtbank in Aalst na een ongeval op 10 september vorig jaar op de Aalstersesteenweg in Ninove. Hij kwam in aanrijding met een personenwagen toen en raakte gewond, maar staat nu zelf terecht. De rechtbank besliste vandaag echter om verder onderzoek te plegen naar de feiten waardoor de zaak wordt uitgesteld.