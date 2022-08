Organisatie zorgt zondag voor verfrissing tijdens eerste 'Atomse rommelmarkt’

De rommelmarkt is qua standen overigens volledig volzet. “Maar liefst 400 standen zullen er staan”, aldus organisator Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events. “Er zal in totaal maar liefst 1.3 km aan kramen te bewonderen zijn. Onze markt is al een kleine maand volzet omdat we er al zes maanden actief mee bezig zijn.” Gezien het warme weer dat ook voor zondag wordt voorspeld, zorgt de organisatie voor verfrissing. “De bezoekers kunnen in de namiddag een ijsje eten van ‘t Snoeperke of een stukje watermeloen Van het Paepenshof. Voor een hartig hapje zal Harry’s Frietshop van de partij zijn. Er zijn ook drankenstanden met koude dranken met zitplaatsen en er zullen parasols opgesteld staan, zodat de bezoekers rustig iets kunnen drinken en even uit de warmte zijn. Er zijn seingevers om alles vlekkeloos te laten verlopen en er is een EHBO-stand aanwezig mocht er iemand last hebben van de warmte.”