Oppositiepartijen roepen extra gemeenteraad samen voor vertrouwensstemming over burgemeester Veerle Baeyens, na beschuldigingen van machtsmisbruik: “Brief naar korpschef bevat wél bezwarende passages”

HaaltertDe gezamenlijke oppositie van de gemeente Haaltert roept de gemeenteraad samen op maandag 14 november voor een speciale zitting. Vlaams Belang, Centrumlijst en Open & Liberaal willen een vertrouwensstemming over burgemeester Veerle Baeyens (N-VA), die beschuldigd werd van machtsmisbruik. Aanleiding is de omstreden brief die ze gestuurd heeft naar de korpschef en die volgens de oppositie “meerdere bezwarende passages” bevat. “De brief werd juridisch afgetoetst en er is geen sprake van een bevoegdheidsoverschrijding”, zegt Baeyens.

Burgemeester Veerle Baeyens werd beschuldigd van machtsmisbruik omdat ze druk zou hebben gezet om een hoofdinspecteur van de politiezone Denderleeuw-Haaltert, die een vijftal bezoekers van het eetfestijn van N-VA een parkeerboete gaf, naar een andere politiezone over te plaatsen. Ze zou ook geplande aanwervingen binnen de zone aanvankelijk hebben tegengehouden. Zelf heeft ze de aantijgingen altijd ontkend.

De oppositiepartijen Vlaams Belang, Centrumlijst en Open & Liberaal willen nu een vertrouwensstemming rond de burgemeester en de manier waarop ze haar ambt uitvoert. Aanleiding is de omstreden brief die de burgemeester verstuurd heeft naar de korpschef van de politiezone Haaltert-Denderleeuw over het functioneren van een bepaalde agent binnen het lokale korps.

Boven de wet

Fractieleider van Vlaams Belang, Jan Schelfhout, kreeg de brief overhandigd vanuit de politieraad. “Na het lezen van deze brief blijken er, in tegenstelling tot de eerdere verklaringen van de burgemeester in de pers en op de laatste gemeenteraad, toch meerdere bezwarende passages in vervat te zitten”, klinkt het. De oppositie vindt, na het lezen van de brief, dat het lokale korps “meer dan gerechtigd is in haar verontwaardiging” en zegt haar volste steun toe in de maatregelen die het korps neemt om de blijvende wantoestanden aan te klagen.

Schelfhout haalt onder meer een passage uit de brief aan waarin Baeyens vraagt om de functie verkeer te herbekijken. “Ze vraagt inderdaad niet letterlijk om de inspecteur over te plaatsen. Het wordt anders geformuleerd, maar een goede verstaander weet waarop ze doelt”, aldus Schelfhout. “Ze vindt in de brief ook dat als er bij een overtreding geen overlast of geen gevaar is, er niet geverbaliseerd moet worden. Dan stel je je boven de wet.”

Geen bevoegdheidsoverschrijding

Burgemeester Veerle Baeyens zelf zegt verontwaardigd te zijn over de plannen van de oppositie. “De brief werd door verschillende instanties nagekeken en juridisch afgetoetst en er was geen sprake van een bevoegdheidsoverschrijding”, zegt Baeyens. “Wat zij aanhalen, is hun idee daarover. Wat verbaliseren betreft, zouden ze het zonaal veiligheidsplan nog eens moeten nakijken. Dat dit op de spits wordt gedreven, tart alle verbeelding. Ik vraag me af waarom een brief die behandeld is op het politiecollege op de gemeenteraad behandeld moet worden. Er is een normoverschrijding gebeurd, maar niet door mij, en daartegen zal ik stappen ondernemen. Baeyens verwijst daarbij naar de foto op sociale media waarbij ze door Schelfhout werd afgebeeld als Hitler. “Ik stel vast dat de liberale partijen zich blijkbaar linken aan mensen die een afbeelding van mij als Hitler hebben verspreid. Wij doen verder met besturen. Sommige oppositieraadsleden doen niet anders dan aanvallen op de burgemeester en de gemeente. Misschien moet men zich eens gaan bezighouden met de inhoud.”

Publieke belangstelling

Bijkomend vraagt de oppositie, en ook voormalig schepen en raadslid Laurent Volckaert, aan de voltallige gemeenteraad om het vertrouwen in het functioneren en de integriteit van de burgemeester ter stemming te brengen op een speciaal hiervoor samengeroepen gemeenteraad. Die vindt plaats op maandag 14 november.

“De laatste gemeenteraad, de eerste sinds het schandaal rond de parkeerboetes, bracht een volle zaal teweeg. Dat toont dat deze hetze de inwoners van Haaltert allerminst koud laat. De oppositie hoopt op eenzelfde publieke belangstelling bij deze belangrijke stemming voor de toekomst van Haaltert”, klinkt het nog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.