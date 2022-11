Oppositie noemt vertrouwensstemming over burgemeester ongeldig en wil nieuwe stemming, gemeenteraadsvoorzitter verzekert dat alles correct verliep

De oppositiepartijen Vlaams Belang, Centrumlijst voor Haaltert en Open & Liberaal hadden afgelopen maandag een extra gemeenteraad samengeroepen om te stemmen over het vertrouwen in burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) na vermoedens van machtsmisbruik nadat ze zou hebben aangedrongen op het ontslag of de overplaatsing van een agent die parkeerboetes had uitgeschreven tijdens het N-VA-eetfestijn. Coalitiepartners CD&V en Vooruit behielden evenwel het vertrouwen in de burgemeester. Volgens de oppositie is die stemming echter niet correct verlopen. “De stemming is ongeldig want de burgemeester heeft zelf meegestemd”, vertelt gemeenteraadslid Peter De Smet (Centrumlijst). “Ze had de zaal moeten verlaten als het over haar ging en had zeker niet zelf mogen meestemmen.”