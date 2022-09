Ook eerste schooldag voor nieuwe gemachtigde opzichters

52 nieuwe gemachtigde opzichters maken de Haaltertse schoolomgevingen nog veiliger. Zij volgden een korte opleiding en worden nu ingezet in vijf van de zes Haaltertse basisscholen bij de start en het einde van de schooldag zodat kinderen veilig kunnen oversteken in het drukke verkeer. Ook de gemeenschapswachten en de wijkagenten/politie houden natuurlijk een oogje in het zeil aan de schoolpoorten. “Dit is het resultaat van een mooie wisselwerking tussen onze dienst veiligheid en de scholen”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Waar onze gemeenschapswachten en de wijkpolitie vorig schooljaar afwisselend een oogje in het zeil hielden, merkte je dat meer mensen noodzakelijk zijn binnen onze schoolomgevingen. Net mét deze opleiding voor gemachtigd opzichter te faciliteren i.s.m. met onze politie, zullen we nog meer kunnen inspelen op de veiligheid in en rond de school. We zijn als lokaal bestuur zeer verheugd met dit succes. 52 nieuwe gemachtigde opzichters, dat zijn 104 ogen die meewerken aan een veilige schoolomgeving.”