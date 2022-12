Onderneemsters steken tweede ‘Pop-up Boutique' in kerstjasje

“Lokaal, creatief talent zet opnieuw zijn aanbod in de kijker op een soort van minimarktje”, vertelt Ine De Schryver van Voizine. “Deze keer bieden we ook workshops aan in de voormiddag. Zo maken we er een volledige belevingsdag van.” Er is een workshop rond plantencreaties en een workshop rond macramé. In de namiddag is er vrije toegang tot alle verkoopstandjes. Je vindt er onder andere handgemaakte juwelen, droogbloemen, unieke keramiek, verzorgingsproducten en tal van andere warme en kleurrijke geschenkideeën. “We steken het geheel voor de gelegenheid ook in een sfeervol kerstjasje”, zegt Cathy De Glas van Nomy Flowers. “Het idee is dat je in alle rust op één adres bijna al je kerstgeschenkjes kan aankopen en er nog een leuke namiddag aan overhoudt ook”, vervolgt Elien Alaer van Confiture Aux Myrtilles. “Het zijn spannende tijden voor ondernemers. We hopen dat mensen massaal kiezen voor lokale aankopen, nu meer dan ooit”, besluit Inge Lambrecht van Troossst.